19 березня 2026 року близько 16:30 у мікрорайоні Аляуди в Миколаєві загорівся очерет уздовж річки Інгул.

Це не перший випадок за тиждень: на цій території регулярно фіксують загоряння рослинності. Найчастіше такі загоряння — наслідок підпалів. У результаті в повітря потрапляють небезпечні речовини, а природні території просто знищуються.

За оперативними даними ДСНС України у Миколаївській області, площа пожежі склала близько 2 гектарів.

Держекоінспекція Південно-Західного округу розрахувала шкоду від викидів забруднюючих речовин у повітря. Сума становить понад 4,4 млн грн. Це прямий результат горіння рослинності, яке супроводжується неорганізованими викидами та впливає на якість повітря в місті.

За фактом події 20 березня 2026 року направлено повідомлення до правоохоронних органів про кримінальне правопорушення. Закон передбачає відповідальність за знищення рослинності — від штрафів до обмеження або позбавлення волі.

