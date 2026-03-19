Минулої доби вогонь знову вирував на відкритих територіях Миколаївщини.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, очерет та суху траву рятувальники гасили шість разів на території Мішково-Погорілівської, Костянтинівської ТГ Миколаївського району, містах Вознесенськ, Первомайськ, Миколаїв на загальній площі понад 1 га.

Всі пожежі оперативно ліквідовано. Працювали 24 вогнеборців, 6 одиниць техніки ДСНС, а також відділення місцевої пожежної охорони «Гур’ївка».

Причини наразі встановлюються.

