У 2026 році росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. Це означає одне — ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.
Про це повідомив головком Олександр Сирський у Телеграм-каналi.
“Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті.
Провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань — посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони.
Заслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій. Є проблемні питання — визначили конкретні рішення і терміни їх виконання.
Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів.
Дякую всім, хто працює над зміцненням нашої оборони — військовим, інженерам, представникам місцевої влади.
Працюємо далі. Боротьба триває.
Слава Україні!”