У 2026 році росія планує рекрутувати ще 409 тисяч військових. Це означає одне — ворог не відмовляється від своїх намірів і продовжує готуватися до подальшої агресії проти України.

Про це повідомив головком Олександр Сирський у Телеграм-каналi.

“Із покращенням погодних умов бачимо зростання активності противника на фронті.

Провів оперативну нараду щодо стану інженерного обладнання оборонних рубежів. Серед ключових завдань — посилення фортифікацій, розвиток антидронового захисту та підготовка населених пунктів до оборони.

Заслухав доповіді військових командирів, керівництва Держспецтрансслужби та очільників обласних військових адміністрацій. Є проблемні питання — визначили конкретні рішення і терміни їх виконання.

Від якості та швидкості цієї роботи залежить не лише стійкість оборони, а й життя наших воїнів.

Дякую всім, хто працює над зміцненням нашої оборони — військовим, інженерам, представникам місцевої влади.

Працюємо далі. Боротьба триває.

Слава Україні!”