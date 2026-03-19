За словами високопоставленого чиновника адміністрації, Пентагон звернувся до Білого дому з проханням схвалити запит на понад 200 мільярдів доларів до Конгресу для фінансування війни в Ірані. Це величезний новий запит, який майже напевно зіткнеться з опором законодавців, які виступають проти конфлікту.

Про це пише Washington Post.

Ця сума значно перевищить витрати адміністрації на масштабні авіаудари, що вже зараз використовуються, і натомість вона спрямована на термінове збільшення виробництва критично важливої ​​зброї, витраченої на те, що американські та ізраїльські війська завдали ударів по тисячах цілей протягом останніх трьох тижнів, повідомляють три інші джерела, знайомі з цим питанням, які підтвердили, що Міністерство оборони шукає пакети такого розміру. Як і деякі інші особи для цієї статті, ці люди говорили на умовах анонімності, щоб описати делікатне планування адміністрації.

Залишається незрозумілим, яку суму зрештою Білий дім попросить схвалити у законодавців Конгресу. Деякі чиновники Білого дому не вважають, що запит Пентагону має реальні шанси бути схваленим у Конгресі, сказав високопоставлений чиновник адміністрації. За словами чиновника та трьох інших осіб, знайомих з цим питанням, Пентагон порушив кілька різних запропонованих запитів на фінансування протягом останніх двох тижнів.

Президент Дональд Трамп проводив кампанію за припинення американських авантюр за кордоном і часто критикував адміністрацію Байдена за суму коштів, схвалену для фінансування війни в Україні. До грудня Конгрес схвалив приблизно 188 мільярдів доларів витрат на війну в Україні, за словами спеціального генерального інспектора США з операції «Атлантична рішучість». Міністерство оборони відмовилося від коментарів, а Білий дім не одразу відповів на запити про коментарі.

Вартість війни в Ірані швидко зросла, перевищивши 11 мільярдів доларів лише за перший тиждень, за словами кількох чиновників. Невдовзі після початку спільної американо-ізраїльської кампанії наприкінці минулого місяця адміністрація Трампа почала готувати додатковий запит на фінансування, щоб допомогти покрити витрати, процес, який часто потрібен для забезпечення того, щоб військові могли підтримувати свою готовність до захисту від загроз у всьому світі навіть у воєнний час.

Ще до війни в Ірані Трамп закликав до оборонного бюджету в розмірі 1,5 трильйона доларів, що на понад 50 відсотків більше, ніж у попередньому році. Залишається незрозумілим, як і чи може додатковий бюджет враховуватися в цій загальній сумі.

Адміністративно-бюджетне управління Білого дому заперечувало проти цієї суми під час внутрішніх обговорень, припускаючи, що вона занадто велика. Сенатор Том Коттон (республіканець від Арканзасу), голова Комітету Сенату з питань розвідки, також наполягав на тому, щоб адміністрація включила додаткове фінансування розвідувального співтовариства до свого остаточного пакету.

Експерти кажуть, що майбутня суперечка щодо запиту Пентагону на фінансування, ймовірно, стане випробуванням популярності війни, оскільки очікується, що критики спробують спростувати цей захід як сигнал своєї незгоди з участю США в конфлікті.

«Ми зробили деякі оцінки витрат на війну на основі обмежених доступних даних, але існує величезна невизначеність, і Конгрес хоче знати, яким буде законопроект», — сказав Марк Кансіан, старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень, вашингтонського аналітичного центру. «Якщо адміністрація попросить більше грошей, буде велика політична боротьба, тому що всі антивоєнні настрої будуть зосереджені на цьому проханні».

Додатковою проблемою будь-якого запиту будуть обмеження щодо того, як швидко оборонна промисловість США зможе збільшити виробництво, терміни, обмежені кількістю доступних працівників, виробничих потужностей та критично важливих матеріалів, необхідних для створення найвишуканішої зброї військових, кажуть експерти.

«Просте вкладення великих коштів у промислову базу не обов’язково призведе до швидшого отримання результатів, але ви точно не отримаєте їх раніше, якщо цього не зробите», – сказала Елейн Маккаскер, колишня виконуюча обов’язки контролера Пентагону, яка зараз аналізує оборонний бюджет в Американському інституті підприємництва.

