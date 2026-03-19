Низка країн світу, зокрема в Південно-Східній Азії, стикаються з енергетичною кризою внаслідок війни в Ірані. Для цього уряди закликають громадян економити ресурси.

Про це пишуть Bloomberg, BBC та Громадське.

Кризу викликала зупинка транспортування нафти через Ормузьку протоку — важливого логістичного шляху перевезення нафти, який Іран закрив у відповідь на атаки США та Ізраїлю.

Тож уряди країн вдалися до різноманітних заходів жорсткої економії. Так, у Таїланді уряд закликав людей замінити костюми на футболки з короткими рукавами, щоб зменшити залежність від кондиціонерів, а у М’янмі приватним транспортним засобам дозволили їздити лише через день — у парні дні для машин з парними номерами і в непарні — для машин із непарними номерами.

Бангладеш навіть переніс університетські канікули під час Рамадану та запровадив планові відключення електроенергії по всій країні, щоб економити енергію. А на Філіппінах деякі державні установи зобов’язали персонал працювати з дому щонайменше один день на тиждень.

Президент країни Бонгбонг Маркос також оголосив про грошову допомогу водіям трициклів, фермерам та рибалкам, щоб допомогти їм впоратися зі зростанням цін на нафту, у розмірі від 3000 до 5000 песо (50-84 долари).

Тим часом В’єтнам закликає громадян більше залишатися вдома, щоб заощаджувати паливо, або їздити на велосипедах чи громадським транспортом і «обмежувати використання особистих транспортних засобів, коли це не потрібно».

Для економії палива на Шрі-Ланці запровадили вихідний у середу для державних установ, шкіл та університетів. Влада пояснювала, що обрала середу замість п’ятниці як додатковий вихідний день, щоб державні установи не були закриті три дні поспіль.

Від кризи постраждали не тільки азійські країни. Так, Єгипет почне обмежувати споживання електроенергії з 28 березня, наказавши магазинам і кафе закриватися до 21:00 протягом п’яти днів на тиждень, а у вихідні дні о 22:00 — що теж рано для країни.

До інших обмежень належать вимкнення світлових рекламних щитів та скорочення громадського освітлення до безпечного мінімуму. Багато урядових будівель також зачинятимуться до 18:00, поки влада розглядає можливість перевести як державних, так і приватних працівників на роботу з дому один або два дні на тиждень.

