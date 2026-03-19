Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість розгортання тисяч американських військових для посилення своєї операції на Близькому Сході, оскільки американські військові готуються до можливих наступних кроків у своїй кампанії проти Ірану, повідомив американський чиновник та троє людей, знайомих з цим питанням, пише Reuters.

Розгортання військ може надати Трампу додаткові можливості, оскільки він розглядає можливість розширення операцій США, враховуючи, що війна в Ірані триває вже третій тиждень.



Ці варіанти включають забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку, місія, яка буде виконана переважно за допомогою повітряних та військово-морських сил, повідомили джерела. Але забезпечення безпеки протоки також може означати розгортання американських військ на узбережжі Ірану, повідомили чотири джерела, включаючи двох американських чиновників.

Reuters надало джерелам анонімність, щоб вони могли говорити про військове планування.

Адміністрація Трампа також обговорювала варіанти відправки наземних військ на острів Харг в Ірані, центр 90% експорту іранської нафти, повідомили три особи, знайомі з цим питанням, та три американські чиновники. Один з чиновників заявив, що така операція буде дуже ризикованою. Іран має можливість дістатися до острова за допомогою ракет та безпілотників.

13 березня Сполучені Штати завдали ударів по військових цілях на острові, і Трамп також погрожував завдати ударів по його критично важливій нафтовій інфраструктурі. Однак, враховуючи його життєво важливу роль в економіці Ірану, контроль над островом, ймовірно, розглядатиметься як кращий варіант, ніж його знищення, кажуть військові експерти.

Будь-яке використання американських наземних військ – навіть для обмеженої місії – може становити значні політичні ризики для Трампа, враховуючи низьку підтримку іранської кампанії серед американської громадськості та власні передвиборчі обіцянки Трампа уникнути втягування США в нові конфлікти на Близькому Сході.

За словами одного з джерел, знайомих з цим питанням, посадовці адміністрації Трампа також обговорювали можливість розгортання американських військ для забезпечення безпеки іранських запасів високозбагаченого урану.

Джерела не вірять у неминуче розгортання наземних військ де-небудь в Ірані, але відмовилися обговорювати подробиці оперативного планування США. Експерти кажуть, що завдання забезпечення безпеки іранських запасів урану буде дуже складним і ризикованим, навіть для сил спеціальних операцій США.

Посадовець Білого дому, який побажав залишитися анонімним, сказав: «Наразі рішення про відправку наземних військ не прийнято, але президент Трамп мудро тримає всі варіанти у своєму розпорядженні.

Президент зосереджений на досягненні всіх визначених цілей операції «Епічна лють»: знищити ракетний потенціал Ірану, знищити їхній флот, забезпечити, щоб їхні терористичні поплічники не могли дестабілізувати регіон, і гарантувати, що Іран ніколи не матиме ядерної зброї».

Пентагон відмовився від коментарів.

Обговорення відбуваються на тлі того, що американські військові продовжують атакувати флот Ірану, його ракетні та безпілотні арсенали, а також його оборонну промисловість.

Згідно з інформаційним бюлетенем, опублікованим у середу Центральним командуванням США, яке контролює приблизно 50 000 американських військових на Близькому Сході, США завдали понад 7800 ударів і пошкодили або знищили понад 120 іранських суден.

ВТРАТИ США

Трамп заявив, що його цілі виходять за рамки приниження. Військові можливості Ірану можуть включати забезпечення безпечного проходу через протоку та запобігання розробці Іраном ядерної зброї.

Наземні війська можуть допомогти розширити його можливості для досягнення цих цілей, але несуть значний ризик. Навіть без будь-якого прямого конфлікту в Ірані, 13 американських військовослужбовців загинули у війні та близько 200 отримали поранення, хоча переважна більшість травм були незначними, повідомляють американські військові.

Роками Трамп критикував своїх попередників за втручання в конфлікти та обіцяв не втручати Сполучені Штати в іноземні війни. Але нещодавно він відмовився виключати можливість «наземного прибуття» в Іран.

Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив Reuters, що Трамп має різні варіанти придбання ядерного матеріалу Ірану, але ще не вирішив, як діяти далі. «Звичайно, є способи його придбання», — сказав чиновник, додавши: «Він ще не прийняв рішення».

У письмових свідченнях законодавцям у середу директор Національної розвідки Тулсі Габбард заявив, що програма збагачення урану Ірану була знищені ударами у червні, а входи до цих підземних споруд були «закопані та зацементовані».

Джерела повідомили, що обговорення підкріплення США виходять за рамки прибуття наступного тижня на Близький Схід Десантної групи готовності до роботи з приєднаним експедиційним підрозділом морської піхоти, що включає понад 2000 морських піхотинців.

Але одне з джерел зазначило, що американські військові втрачають значну кількість сил через рішення відправити авіаносець USS Gerald R Ford до Греції на обслуговування.