Адміністрація президента Дональда Дж. Трампа веде переговори з Росією та Україною з метою забезпечення тривалого миру на основі надійних гарантій безпеки, що базуються на сильній Україні та Європі.

Про це, як повідомляється на сайті Пентагону, заявив 18 березня під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників помічник міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Деніел Л. Циммерман.

Важливо, щоб союзники вжили термінових заходів для надання Україні необхідних ресурсів для стримування та оборони. Наразі понад 20 європейських країн пообіцяли виділити більше 4 мільярдів доларів на ініціативу «Перелік пріоритетних потреб України», зазначив він.

«Росія все ще має значні запаси військової та промислової потужності, а також національну рішучість вести тривалу війну. Більше того, Росія має найбільший у світі ядерний арсенал і інвестує в потенціал, який може бути використаний для примусу, не доходячи до ядерної конфронтації», – сказав Циммерман.

«США стоять на боці НАТО, але якщо розподіл тягаря стане незбалансованим або надто розмитим, це не буде здоровим для альянсу, і ми хочемо, щоб НАТО було якомога сильнішим у довгостроковій перспективі», – додав він.

Розвиваючи ці тези, генерал ВПС Алексус Г. Гринкевич, командувач Європейського командування ЗС США та Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі, заявив, що Сполучені Штати стикаються зі складною та мінливою глобальною безпековою ситуацією.

«Зростаюча співпраця між Росією, Північною Кореєю, Іраном та Китайською Народною Республікою підвищила військові ризики на багатьох театрах військових дій та у різних сферах», — зазначив Гринкевич.

У Європі північнокорейські війська та матеріальні засоби, іранські технології безпілотників та економічна підтримка Китаю дають змогу Москві продовжувати війну в Україні, додав генерал.

«Незважаючи на значні втрати в Україні, Росія зберігає здатність і можливості загрожувати інтересам США завдяки своїм великим і дедалі різноманітнішим ядерним запасам, асиметричним можливостям та боєздатним сухопутним, повітряним і морським силам», – сказав Гринкевич.

Як повідомляло Інше ТВ, У лютому цього року в Україні від російських атак загинуло на третину більше людей, ніж рік тому, – ООН