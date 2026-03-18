У лютому в Україні загинуло щонайменше 188 цивільних осіб, а 757 зазнали поранень.

Кількість жертв зросла на 31% порівняно з лютим 2025 року та на 83% порівняно з лютим 2024 року.

Про це йдеться у новій щомісячній доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, передає Gazeta.ua.

Понад третина жертв були спричинені ракетами великої дальності та безпілотниками, переважно далеко від лінії фронту. У лютому авіабомби спричинили на 47% більше жертв, ніж у січні.

“У лютому 2026 року внаслідок насильства, пов’язаного з конфліктом, загинуло щонайменше 188 людей, а 757 зазнали поранень. Загальна кількість жертв була аналогічною до січня 2026 року, але на 31 відсоток вищою, ніж у лютому 2025 року (130 загиблих; 592 поранених) та на 83 відсотки вищою, ніж у лютому 2024 року (156 загиблих; 360 поранених)”, – зазначили у Місії.

Переважна більшість жертв серед цивільного населення (97 відсотків) зафіксована на територіях, що контролюються урядом України. Цивільні особи загинули або зазнали поранень у 15 областях України та місті Київ.

Російські атаки по енергетичній інфраструктурі, зокрема 6 комбінованих масштабних скоординованих атак, призвели до перебоїв з електропостачанням, опаленням та водопостачанням по всій країні.

