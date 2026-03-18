В Ірані 17 березня підтвердили смерть Алі Ларіджані — секретаря Вищої ради національної безпеки, який був правою рукою убитого раніше верховного лідера країни, аятоли Алі Хаменеї.

Про це повідомило інформаційне агентство Fars, близьке до Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Він загинув разом із сином Мортазою, заступником з питань безпеки секретаріату Вищої ради нацбезпеки Алі Резою Баятом та групою охоронців.

Чисті душі мучеників прийняли у свої обійми чисту душу праведного раба Божого, мученика доктора Алі Ларіджані, — йдеться в заяві Вищої ради національної безпеки Ірану, повідомляє державне агентство Tasnim News.

«Після багатьох років боротьби на шляху піднесення Ірану та Ісламської революції він зрештою досяг своєї давньої мрії, відгукнувся на заклик Аллаха і з честю, на посту служіння, удостоївся благодаті солодкого мучеництва», — сказано в заяві.

Окрім секретаря ВРНБ Ірану Алі Ларіджані, Ізраїль також ліквідував заступника з безпеки Секретаріату Вищої ради національної безпеки Ірану Алірезу Баята та командира підрозділу «Басідж» (народної поліції — ред.) Голамреза Сулеймані.

Чому це не призведе до хаосу? Тому що у кожного більш-менш важливого представника влади Ірану вже є від 3 до 7 негласних дублерів, які одразу займають місце загиблого. Це як зуби акули – вони розташовані у кілька рядів, і якщо один з них випадає, на його місце переміщується зуб із заднього ряду.