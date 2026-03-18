Росіяни били по Миколаївському та Первомайському районах.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих обстрілів в області за минулу добу станом на 07:00 ранку 18 березня, передає Інше ТВ.

Так, у Миколаївському районі вчора ворог атакував FPV-дроном Очаківську громаду, а також сьогодні зранку завдав ударів, попередньо з РСЗВ, по Куцурубській громаді. Постраждалих немає.

Сьогодні уночі ворог атакував область БпЛА типу «Shahed 131/136». Внаслідок атаки та падіння уламків в Первомайському районі пошкоджено господарчу споруду приватного будинку та повітряну лінію електропередач. Постраждалих немає.