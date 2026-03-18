За даними прокуратури, вбивство сталося у місті Мангейм, близько 00:30, у лісі. Підозрюваний 17-річний сирієць зустрівся з дівчиною напередодні, між ними стався конфлікт, пише Tagesschau.

Хлопця взято під варту за підозрою у вбивстві. За даними прокуратури, він нібито вбив 19-річну жінку в лісі Кеферталер у Мангеймі. Поліція встановила можливий мотив.

Згідно з повідомленнями, молода жінка та підозрюваний злочинець знали одне одного понад рік. Речник поліції Ніколас Шютц повідомив SWR, що вони припускають, що мотивом була ревнощі. Очевидно, між підлітком та 19-річною дівчиною в минулому були конфлікти. Речник відмовився надати додаткові подробиці, посилаючись на розслідування, яке триває.

За даними прокуратури, підліток зустрівся з 19-річною дівчиною у вівторок ввечері, щоб пізніше поїхати з нею до Карлштерна в лісі Кеферталь. Карлштерн – це назва місця відпочинку в лісі Кеферталь, де сходяться лісові стежки. Біля цього місця підліток нібито напав на дівчину. Кажуть, що підліток використовував руки та, ймовірно, гілку.

Тіло вбитої знайшли в середу вранці. Жінка, яка вийшла на прогулянку, виявила тіло і повідомила поліцію. Поліція, яка створила спеціальну комісію з 60 осіб, попередньо заарештувала 17-річного підозрюваного в Мангаймі в середу ввечері. Прокуратура раніше заявила, що немає жодних ознак сексуального злочину. Підозра у вбивстві в лісі Кеферталер. Ліс Кеферталер, де було знайдено тіло 19-річної дівчини, є популярною місцевою зоною відпочинку в Мангаймі. Він межує з житловим районом з окремими та терасованими будинками. У лісі є ставок, вольєр для диких тварин, дитячий майданчик та місця, де можна поїсти та випити.