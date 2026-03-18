Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 282 570 (+1 710) осіб
танків – 11 786 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 229 (+11) од.
артилерійських систем – 38 506 (+29) од.
РСЗВ – 1 688 (+0) од.
засоби ППО – 1 333 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 349 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 184 333 (+1 189) од.
крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 83 974 (+230) од.
спеціальна техніка– 4 091 (+0) од.
Дані уточнюються.