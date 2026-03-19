За словами трьох осіб, поінформованих про ситуацію, офіційні особи США виявили неідентифіковані дрони над військовою базою у Вашингтоні, де проживають державний секретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Хегсет. Двоє з них повідомили, що чиновники не встановили, звідки вони взялися.

Про це пише Washington Post

За словами високопоставленого чиновника адміністрації, військові уважніше стежать за потенційними загрозами через підвищений рівень тривоги, оскільки Сполучені Штати та Ізраїль завдають удару по Ірану. За словами чиновника, протягом однієї ночі за останні 10 днів було помічено кілька дронів над Форт-Леслі Дж. Макнейр, що спонукало до посилення заходів безпеки та зустрічі в Білому домі для обговорення того, як реагувати.

Спостереження дронів у Вашингтоні відбуваються на тлі того, як США оголосили глобальне попередження про безпеку для закордонних дипломатичних установ та заблокували кілька внутрішніх баз через загрози. Цього тижня об’єднана база Макгуайр-Дікс-Лейкхерст у Нью-Джерсі та авіабаза МакДілл у Флориді підвищили рівень захисту своїх сил до Чарлі — це позначення, яке означає, що командир має розвідувальні дані, що вказують на можливість нападу або небезпеки. Єдиний вищий рівень тривоги, Дельта, встановлюється на випадок, коли атака вже сталася або очікується.

Двічі цього тижня чиновники блокували об’єкти на авіабазі Макділл, де розташоване Центральне командування США, яке відповідає за військові операції США проти Ірану. ФБР зараз розслідує підозрілий пакет, який закрив центр для відвідувачів бази на кілька годин у понеділок, а в середу невстановлений інцидент безпеки залишив базу під наказом про самоізоляцію на кілька годин, йдеться у заяві бази.

«Щоб забезпечити безпеку наших людей та місії, командири коригують систему безпеки своїх об’єктів відповідно до місцевих оцінок загроз», – заявив речник ВПС.

У вівторок Державний департамент наказав усім дипломатичним представництвам США по всьому світу «негайно» провести оцінку безпеки, посилаючись на «поточну та розвиваючуся ситуацію на Близькому Сході та потенційні наслідки поширу», згідно з депешею, з якою ознайомилася газета The Washington Post.

У Форт-Макнейрі розташований Національний університет оборони та деякі з найвищих військових чиновників Пентагону. База традиційно не розміщувала політичних лідерів, але все більше чиновників Трампа, включаючи міністра внутрішньої безпеки, яка йде у відставку Крісті Л. Ноем, переїжджають на місцеві бази, посилаючись на проблеми безпеки.

Макнейр зручно розташований поблизу Капітолійського пагорба та Білого дому. Але він не має такого ж буфера безпеки, як інші бази в столичному регіоні.

Подібні погрози щодо використання дронів з’являлися навколо президента Дональда Трампа та інших високопосадовців в останні роки, оскільки іранські лідери прагнули помститися за удар США, в результаті якого у 2020 році загинув іранський генерал Касем Сулеймані, повідомляють американські чиновники як адміністрації Трампа, так і адміністрації Байдена.

Під час президентської кампанії 2024 року підрозділ Секретної служби, який охороняв команду Трампа, неодноразово стикався з невпізнаними дронами, зокрема під час прес-конференції в Лос-Анджелесі та поїздки кортежу через сільську західну Пенсільванію. У вересні того року чиновники повідомили Трампу, що Іран хоче його вбити та має кілька груп знищення в країні, і хоча не було жодних доказів, що пов’язують Іран з будь-якою зі спроб вбивства того року, вони не могли виключити зв’язок.