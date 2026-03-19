Як повідомляло вчора ввечері ІншеТВ, Іран завдав ракетного удару по найбільшому в світі комплексу виробництва зрідженого газу в Катарі (ВІДЕО). І ця атака викликала шок і обурення не тільки у катарців.

Вночі Іран вдруге за добу завдав ударів балістичними ракетами по промисловому місту Рас-Лаффан у Катарі, яке майже все і є газовим комплексом. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяви Міністерство оборони та Міністерство внутрішніх справ Катару.

Порт Рас-Лаффан — один з найбільших у світі центрів зрідженого газу. Саме звідси вирушають танкери з паливом до Азії та Європи. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, зафіксовано значні збитки. Експерти припускають, що це може призвести до зростання цін на ЗПГ на світовому ринку на 50%, що особливо вдарить по Європейському союзу та країнам Східної Азії, залежним від катарського газу.

Катар вислав з країни іранського військового аташе та аташе з питань безпеки – їх оголошено персонами нон ґрата, вони мають залишити країну протягом 24 годин.

“Держава Катар висловлює рішуче засудження та глибоке обурення іранською атакою на промислове місто Рас-Лаффан, яка спричинила пожежі та призвела до значних пошкоджень об’єкта, і розцінює цей напад як небезпечну ескалацію, грубе порушення суверенітету держави та пряму загрозу її національній безпеці й стабільності регіону, — йдеться у заяві МЗС Катару.

“Міністерство заявляє, що цей напад є порушенням резолюції Ради Безпеки ООН №2817, і знову закликає Раду Безпеки виконати свої обов’язки щодо підтримання міжнародного миру і безпеки та вжити необхідних заходів для припинення цих серйозних порушень і притягнення винних до відповідальності.

Міністерство також підтверджує, що Держава Катар залишає за собою право на відповідь відповідно до статті 51 Статуту ООН і норм міжнародного права про самооборону, наголошуючи, що не вагатиметься вжити всіх необхідних заходів для захисту свого суверенітету, безпеки та громадян і резидентів на своїй території”.

Дональд Трамп визнав, що спочатку був удар Ізраїлю по газовому родовищу Ірану, але нібито США про це нічого не знали, а, по-друге, удар був неспівставним з тим, що зробив Іран у відповідь. Тепер, пригрозив він, якщо Іран ще раз атакує комплекс зрідження газу в Катарі, США знищать газове родовище Ірану вщент.

Про це він написав у своїй соцмережі.

“Ізраїль, у гніві через події на Близькому Сході, завдав потужного удару по великому об’єкту, відомому як газове родовище South Pars (Південний Парс) в Ірані. Уражено відносно невелику частину всього комплексу. Сполучені Штати нічого не знали про цю конкретну атаку, і держава Катар жодним чином не була до неї причетна й не мала жодного уявлення, що вона станеться.

На жаль, Іран цього не знав або не володів відповідними фактами щодо атаки на South Pars і безпідставно та несправедливо завдав удару по частині СПГ-інфраструктури Катару.

ЖОДНИХ ПОДАЛЬШИХ АТАК ІЗРАЇЛЮ щодо цього надзвичайно важливого й цінного родовища South Pars не буде, якщо лише Іран нерозсудливо не вирішить атакувати дуже невинного, у цьому випадку — Катар, — у такому разі Сполучені Штати Америки, із допомогою або без допомоги чи згоди Ізраїлю, завдадуть масованого удару по всьому родовищу South Pars із такою силою і потужністю, яких Іран ніколи раніше не бачив і не відчував.

Я не хочу санкціонувати такий рівень насильства і руйнувань через довгострокові наслідки для майбутнього Ірану, але якщо СПГ-інфраструктура Катару знову буде атакована, я не вагатимусь це зробити.

Дякую за увагу до цього питання”.

Країни Перської затоки провели екстрене засідання глав МЗС, щоб домовитися, як їм діяти за таких обставин.

“Атаки Ірану на сусідні країни матимуть наслідки. Якщо Іран вважає держави Перської затоки нездатними відповісти, він помиляється, — заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан на пресконференції після екстреної зустрічі міністрів закордонних справ арабських і ісламських країн у Ер-Ріяд, передає Zn.ua.

«Країни Ради співробітництва держав Перської затоки координують свої дії для протидії іранським атакам.

Ми ухвалимо відповідні рішення для захисту наших країн і ресурсів. Ми використаємо всі засоби, щоб зупинити іранські атаки».

Глава МЗС Саудівської Аравії Бін Фархан звинуватив Іран у тому, що той заздалегідь планував атаки на країни Перської затоки, зазначивши, що ці удари підірвали довіру до Тегерана і посилять ізоляцію Ірану:

«Іран проводить політику шантажу для досягнення своїх цілей. З його ворожою поведінкою він не може бути партнером».