Станом на 7:00 ситуація за районами Одеси наступна:

Приморський район

Зафіксовано пошкодження 12 житлових будинків. 2 постраждалих людей доставлено у лікарню. Комунальні служби займаються розчищенням прилеглих територій та закриттям віконних прорізів. На місці працює оперативний штаб, де мешканці вже отримали понад 20 консультацій щодо подальших дій та оформлення допомоги.

Київський район

Пошкоджень зазнала житлова 22-поверхівка та гуртожиток одного з університетів – загалом вибито близько 180 вікон. З 01:10 на місці розгорнуто штаб. До ліквідації наслідків залучено понад 40 співробітників комунальних служб та спецтехніку. Тривають роботи із закриття вікон плівкою та плитами OSB. Одному постраждалому допомогу надано на місці.

Хаджибейський район

Маємо часткове руйнування двоповерхового житлового будинку. Комунальники вже прибрали прибудинкову територію та закрили пошкоджені вікна. Триває процес складання актів обстеження за зверненнями мешканців.

Загалом на всіх локаціях працюють штаби, фахівці районних адміністрацій та комунальні підприємства. Збір інформації щодо масштабів руйнувань продовжується, повідомив голова міської ОВА Сергій Лисак.