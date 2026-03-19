США вивели із санкційного списку три компанії і трьох осіб, які пов’язані з Росією. Причина таких дій не пояснюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC).
Згідно з рішенням OFAC, санкції зняли з:
Євгенії Тюрікової (громадянка РФ, народилася в Севастополі й очолювала підрозділ підсанкційного “Сбербанку”);
Бориса Воронцова (громадянин РФ);
Берка Тюркена (громадянин Туреччини, глава турецької Bsb Group).
Turken Dijital Matbaa Teknolojileri;
BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri AS;
FUTURIS FZE.
За даними Мінфіну США, Берк Тюркен і пов’язані з ним компанії, включно з Turken Dijital Matbaa Teknolojileri, брали участь у схемах, які забезпечували можливість закупівлі технологій для підсанкційних російських структур, зокрема пов’язаних із розвідслужбами РФ.
Як зазначали у відомстві, йшлося про посередницьку діяльність, що включала організацію платежів, логістики та поставок через треті країни, що давало змогу обходити чинні обмеження і продовжувати доступ до необхідних технологічних компонентів.