У ніч на 19 березня (з 18:00 18 березня) противник атакував 133 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 70 із них – “шахеди”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 109 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і дронів інших типів на півночі, півдні, заході та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!