Уряд ухвалив програму Кешбек на пальне, яка розпочнеться вже з цієї п’ятниці. Про це 18 березня повідомила прем’єрміністерка Юлія Свириденко, пише Кореспондент.

“З 20 березня українці зможуть отримувати часткову компенсацію витрат на пальне, придбане на АЗС, які беруть участь в програмах”, – повідомила вона.

Зазначається, що українці зможуть заощадити від 2 до 11 грн на кожному літрі:

15% – на дизелі

10% – на бензині

5% – на автогазі

Максимальна сума кешбеку на пальне – до 1000 грн на людину на місяць.

Програма працюватиме до 1 травня в межах Національного кешбеку. Перелік АЗС буде на офіційних ресурсах програми.

Українцям, які вже користуються Національним кешбеком компенсація нараховується автоматично при оплаті карткою. Щоб долучитися, потрібно відкрити картку в банку-партнері і обрати її для розрахунку і виплат у Дії.

Нараховані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, продукти українського виробництва, книги, поштові послуги або підтримку наших захисників.