У вересні 2025 року Міністерство оборони США здійснило рекордні закупівлі на загальну суму 93,4 мільярда доларів, більшість з яких була спрямована на розкішні товари та продукти.

За даними аналітичного ресурсу OpenTheBooks, ці витрати відбулися напередодні закриття фінансового року і стали частиною практики “використовуй або втратиш”, яка змушує державні органи витрачати залишки бюджету, щоб не втратити кошти наступного року, передає Фокус.

Зокрема, у матеріалі йдеться, що наприкінці фінансового року посадовці Пентагону прагнуть максимально використати залишки бюджету, щоб уникнути його втрати та можливого скорочення фінансування в наступному році. Лише протягом останніх п’яти робочих днів вересня Міністерство витратило 50,1 мільярда доларів на гранти та контракти, що перевищує річні оборонні бюджети таких країн, як Ізраїль та Італія.

Серед закупівель значну частину становили розкішні товари та продукти харчування:

аляскинський королівський краб — 2 мільйони доларів;

хвости омара — 6,9 мільйона доларів;

стейк рібай — 15,1 мільйона доларів;

лосось — 1 мільйон доларів;

пончики — 272 замовлення на 139 224 долари;

машини для морозива — 124 000 доларів;

столи для приготування суші — 26 000 доларів

Не менше уваги приділили меблям і музичним інструментам:

меблі — 225,6 мільйона доларів, зокрема офісні крісла преміум-класу Herman Miller;

рояль Steinway & Sons — 98 329 доларів;

скрипка — 26 000 доларів;

флейта ручної роботи японського бренду Muramatsu — 21 750 доларів

Також Міністерство оборони витратило 5,9 мільярда доларів на інформаційні технології та телекомунікаційні послуги, включаючи ноутбуки, ліцензії на програмне забезпечення та великі монітори. Деякі покупки здійснювалися за значно вищими цінами, ніж на відкритому ринку, що свідчить про поспішний характер витрат наприкінці року.

Закупівлі за кордоном склали 6,6 мільярда доларів, включно з товарами та послугами від Великої Британії, Швейцарії та Канади. Частина продукції вироблялася американськими компаніями за межами США.

OpenTheBooks підкреслює, що практика “використовуй або втратиш” не є новою, але масштаби витрат Пентагону у вересні 2025 року стали рекордними та привернули увагу до необхідності перегляду бюджетного процесу. Через це аналітики закликають зосередити ресурси на критично важливих оборонних потребах, таких як ракети та безпілотники-перехоплювачі, замість розкішних закупівель наприкінці фінансового року.