«Історія кохання» з помітним віковим контрастом розгорнулась в автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський». На виїзд з України прибули 44-річний чоловік разом зі своєю 80-річною дружиною з інвалідністю. Обоє – жителі Києва. Попри різницю у віці майже вдвічі, подружжя запевняло: роки – не перешкода для щирих почуттів. Та вже під час спілкування з прикордонниками ця історія «посипалась».

«Закохані» плутались у відповідях і не могли узгоджено пояснити деталі свого спільного життя. Щоправда, зв’язок між ними дійсно був – хоча й далекий від заявленої романтики. З’ясувалося, що жінка є матір’ю цивільної дружини чоловіка, яка наразі перебуває за кордоном. Таким чином, «кохання без вікових обмежень» виявилось лише зручною легендою для спроби незаконного виїзду.

Подружжю відмовлено у пропуску через державний кордон. За фактом виявлення ознак кримінального правопорушення до Нацполіції направлено повідомлення за ст. 332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

Варто зазначити, що подібний випадок «родинної винахідливості» вже фіксували в пункті пропуску «Могилів-Подільський». У серпні 2025 року житель Вінниччини також уклав шлюб із метою виїзду за кордон – щоправда, з колишньою тещею.