Сьогодні, 20 березня, близько 16:45, до Первомайського райвідділу поліції надійшло повідомлення від рятувальників про те, що в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, внаслідок вибуху невстановленого предмету 25-річна жінка загинула на місці події. Її півторарічну доньку та 6-річного сина госпіталізували до медичного закладу з травмами різного ступеню тяжкості, де лікарі надають їм необхідну допомогу.

На місці події працюють поліцейські слідчо-оперативної групи, оперативники, криміналіст райвідділу поліції та вибухотехніки обласного главку поліції.

Поліцейські встановлюють причини та обставини події.

