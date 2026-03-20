У мережі знову обговорюють можливий масштабний витік даних із Національного суперкомп’ютерного центру Китаю в Тяньцзіні. Хакери стверджують, що отримали до 10 петабайтів інформації, включно з матеріалами військових досліджень. У відкритому доступі вже з’явилися зразки файлів, пише 24.

У темних куточках інтернету (даркнет – частина інтернету, що не індексується традиційними пошуковими) ще кілька місяців тому з’явилося оголошення від користувача з ніком airborneshark1. Він пропонував придбати масив даних обсягом близько 10 петабайтів, які нібито були викрадені з Національного суперкомп’ютерного центру Китаю (NSCC) у місті Тяньцзінь.

Спочатку потенційним покупцям пропонували лише ознайомитися зі списком отриманих датасетів за кілька тисяч доларів, однак нещодавно пропозицію оновили – тепер мова йде про продаж повного набору.

За словами самих зловмисників, за атакою стоїть група під назвою Flaming China. Вона веде Telegram-канал лише з початку лютого, що може свідчити про тимчасовий характер цього угруповання або використання псевдоніма.

Це великий державний дата-центр, який надає обчислювальні ресурси університетам, державним підприємствам і партнерським організаціям. Тут проводять складні цифрові моделювання – від прогнозування погоди до створення фізичних моделей і глобальних симуляцій. Водночас центр активно використовують військові структури та підрядники для технічних досліджень і віртуальних випробувань.

Журналісти та кібербезпекові ентузіасти, які ознайомилися із фрагментами витоку, зазначають: частина оприлюднених даних виглядає справжньою. У зразках були скриншоти внутрішніх каталогів системи, облікові записи користувачів, а також різноманітні технічні документи. Такий підхід часто застосовують хакери, щоб довести сам факт проникнення до інфраструктури.

Серед матеріалів – звіти у форматі PDF, технічні файли з результатами радарних випробувань, рендери фізичних симуляцій і численні серії тестових розрахунків. Один із напрямів роботи центру – моделювання дії боєприпасів і озброєнь по різних типах цілей та матеріалів, що дозволяє збирати дані для подальших досліджень і розробок. Частина документів датована 2024 – 2025 роками.

Особливу увагу привернув файл із позначкою китайською мовою 秘密*10年, що означає обмеження доступу на десять років. У ньому містився великий звіт про випробування протибункерних боєприпасів у 2025 році.

Для симуляцій використовувалися цифрові моделі різної техніки, зокрема установки HIMARS, авіаносця та укріплених бункерних об’єктів. У наборі також було коротке анімоване відео, ймовірно створене під час тестової серії.

Інші файли стосувалися радарних систем – дослідники змогли візуалізувати дані, але їх точне призначення залишилося незрозумілим. Також згадувалася система під назвою stealth, де є посилання на американський безпілотник X-47B і велика кількість технічних таблиць.

Питання щодо реального обсягу витоку залишається відкритим. Експерти наголошують: щоб непомітно вивести 10 петабайтів інформації, потрібно тривалий час перебувати всередині системи, а іноді – мати допомогу зсередини. Навіть за слабкого кіберзахисту постійне викачування такого масштабу даних навряд чи залишилося б непоміченим.

Тож наразі незрозуміло, чи справді зловмисники отримали весь заявлений масив, чи лише частину, а цифру використали для підвищення ціни. Водночас сама операція, якщо витік підтвердиться, виглядає ретельно спланованою: атакувальники могли довго досліджувати кластери й сховища центру, поступово розширюючи доступ.

На тлі цих повідомлень звернули увагу і на кадрові зміни в Китайській академії наук. За кілька тижнів після появи перших чуток про витік звідти виключили кількох високопосадовців, пов’язаних із військовими розробками, зокрема одного з провідних конструкторів винищувача J-20, повідомляло китайське видання RFI. Прямих доказів зв’язку між подіями немає, однак це підживлює дискусії навколо можливого інсайдерського сліду.