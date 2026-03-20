Міністерство фінансів США додало Кубу до списку країн, яким заборонено отримувати російську нафту, після того як танкер із таким вантажем був зафіксований на шляху до острова.

В оновленій генеральній ліцензії, оприлюдненій у четвер, 19 березня, Мінфін США розширив перелік держав і територій, з якими заборонені операції, пов’язані з продажем, постачанням або розвантаженням російської сирої нафти та нафтопродуктів. До списку вже входили Іран, Північна Корея та тимчасово окуповані росією території України, а тепер додано й Кубу, повідомляє Bloomberg.

За даними аналітичної компанії Kpler, щонайменше один російський танкер із приблизно 700 тис. барелів нафти прямує до Куби і може прибути до кінця місяця. Острів уже багато десятиліть перебуває під американськими санкціями, які останнім часом були посилені.

Оновлення ліцензії стало продовженням попередніх рішень Вашингтона, який дозволив продаж російської нафти, завантаженої до 12 березня, щоб зменшити тиск на світові енергетичні ринки на тлі напруженості, пов’язаної з війною між США та Ізраїлем проти Ірану.