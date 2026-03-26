Співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю (CBZC) спільно з поліцейськими з Вроцлава, Радома та Варшави затримали сімох осіб, зокрема фальшивомонетника — колишнього співробітника українських спецслужб. Чотирьох осіб взято під варту.

Про це інформує Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Серед затриманих — п’ятеро членів організованої злочинної групи, яких підозрюють у підробці польських грошей, а також у виробництві наркотиків і відмиванні коштів.

Слідчі певний час працювали над викриттям банди, що виготовляла фальшиві польські банкноти. Наприкінці минулого року вони вилучили 76 підроблених банкнот номіналом 500 злотих.

«Після проведення численних перевірок, аналізів і встановлення обставин було ідентифіковано чоловіка, який займався фальшуванням польських грошей. На території Сохачева за підтримки співробітників Центрального контртерористичного підрозділу поліції “BOA” було затримано фальшивомонетника та його дружину (громадянку України), у квартирі яких, за висновком експертів Національного банку Польщі, вилучено повну виробничу лінію та відбитки банкнот номіналом 100 і 200 злотих», — повідомив речник CBZC комісар Марцін Загурський.

Він пояснив, що фальшивомонетником виявився колишній співробітник українських спецслужб, який є самоучкою та має спеціалізовані знання у сфері ІТ та електроніки.

У Вроцлаві затримали спільника фальшивомонетника — громадянина Росії, який у минулому займався виробництвом наркотиків. Під час обшуку поліцейські вилучили прекурсори, що використовують для виготовлення метамфетаміну. Натомість у Катовицях і Познані затримали осіб, які надавали свої банківські рахунки іншим членам викритої групи.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (@PolicjaCBZC) March 25, 2026

Затриманим висунуто обвинувачення в участі в організованій злочинній групі, відмиванні і підробці грошей. Щодо чотирьох підозрюваних застосовано запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту. Підробка грошей є тяжким злочином, за який передбачено покарання до 25 років позбавлення волі.

