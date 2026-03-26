В Одесі водій авто відкрив стрільбу по патрульних поліцейських, повідомили у Нацполіції.

Подія сталася під час перевірки документів у водія. Він раптово відкрив вогонь по поліцейських.

Унаслідок цього двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

Для затримання чоловіка введено спеціальну поліцейську операцію. Відомо, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації. На місці працює слідчо-оперативна група та інші профільні служби. Детальніша інформація буде надана згодом.