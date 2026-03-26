ТОВ “ПО “Киришинефтеоргсинтез”” – один з найбільших НПЗ Росії, стратегічно важливий для Північно-Західного регіону.

Виробничі потужності — близько 17–20 млн. тонн нафти на рік.

Випускає автомобільні бензини, дизельне паливо, реактивне паливо, мазут, бітум, парафіни та ін.

Має ключове значення для паливного забезпечення Санкт-Петербурга та Північно-Західного регіону Росії. Входить до структури «Сургутнафтогазу».

8 березня 2025 року підприємство вже зазнавало атаки українських БпЛА — було пошкоджено зовнішній резервуар, але виробництво продовжило роботу.

Завод випускає дизельне та реактивне паливо, які мають критичне значення для потреб окупаційної армії.

Об’єкт може розглядатися як ключовий постачальник палива, зокрема для військової логістики.

За асортиментом своєї продукції і на масштабах завод фактично є частиною паливної бази, на яку спирається оборонний сектор Росії.