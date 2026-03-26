Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 292 170 (+1 210) осіб
танків – 11 807 (+1) од.
бойових броньованих машин– 24 278 (+4) од.
артилерійських систем – 38 795 (+49) од.
РСЗВ – 1 698 (+2) од.
засоби ППО – 1 337 (+1) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 198 389 (+2 038) од.
крилаті ракети – 4 491 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 85 352 (+201) од.
спеціальна техніка – 4 100 (+2) од.
Дані уточнюються.