Європейська Комісія розпочала процес, за яким Європейський Союз може стати співзасновником Спецтрибуналу щодо злочину агресії росії проти України.

передає Mind.

Тепер країни-члени ЄС мають підтримати пропозицію, після чого Єврокомісія офіційно оголосить про намір приєднатися до Спецтрибуналу в ролі одного з засновників.

ЄС керуватиме трибуналом як член Комітету з управління і зможе переслідувати та притягати до відповідальності політичне та військове керівництво рф за злочини проти України.

