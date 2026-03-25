Президент США Дональд Трамп заявив, що міністр оборони Піт Гегсет і голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн були розчаровані перспективою перемир’я з Іраном, досягнутого шляхом переговорів за участі США.

Про це пише The Hill.

Після церемонії складання присяги новим міністром внутрішньої безпеки Марквейном Малліним у Білому домі Трамп сказав, що очільник Пентагону та Кейн були «єдиними двома людьми, які були доволі розчаровані» тим, що війна США та Ізраїлю проти Ірану може незабаром завершитися.

«Я думаю, що все це дуже скоро врегулюється, а вони кажуть: “О, як шкода”. Піт не хотів, щоб це закінчувалося. Вони не були зацікавлені у врегулюванні. Їх цікавила лише перемога», — заявив президент.

Президент США раніше подавав різні сигнали щодо масштабу та тривалості конфлікту на Близькому Сході, який уже триває четвертий тиждень.

З одного боку, Трамп заявляв, що тривають переговори, які можуть призвести до припинення війни. З іншого — не виключав нових ударів по Ірану, якщо дипломатія зазнає невдачі.

У вівторок він оголосив знову про «перемогу», заявивши, що американські військові суттєво послабили військовий потенціал Ірану. Також він припустив, що фактично вже відбулася зміна режиму, оскільки багато іранських керівників були знищені внаслідок авіаударів.

«Знаєте, я не люблю так говорити, але ми перемогли. Цю війну виграно. Єдині, хто хоче її продовження, — це фейкові новини», — заявив Трамп, критикуючи медіа за висвітлення війни.

Своєю чергою Піт Гегсет заявив, що Пентагон також бере участь у переговорах, але у власний спосіб. Його цитує Zn.ua.

«Ми бачимо себе частиною цього переговорного процесу. Ми ведемо переговори за допомогою бомб. У вас є вибір, поки ми кружляємо над Тегераном, як казав президент, — щодо вашого майбутнього. Президент чітко дав зрозуміти: у вас не буде ядерної зброї. Міністерство оборони з цим згодне, і наше завдання — це забезпечити. Тож ми не послаблюємо тиск — настільки довго і настільки сильно, наскільки це потрібно, щоб інтереси Сполучених Штатів Америки були забезпечені на цьому полі бою“, сказав міністр війни/оборони США Піт Гегсет.

