Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що має «дуже багато запитань» після масованої російської атаки по місту, через яку постраждали десятки людей.

Про це Садовий сказав під час спілкування із журналістами, цитує видання «Новини.LIVE».

«У мене є дуже багато запитань до всіх. Тому що ми, як місто, щодня купуємо дрони, купуємо антидронові системи. Купуємо все, що нас просять, і передаємо. Ми левову долю бюджету міста витрачаємо на підтримку військових. Тому, думаю, що питань є багато до всіх. Моя задача зараз — рятувати людей, щоб вони мали де переночувати, а в лікарнях надали якісну допомогу. Це ми зробимо», — сказав Садовий.

Командувач Сил безпілотних систем Мадяр відповів меру Львова Садовому:

“Ані однієї ночі у 2026,- бути усім напоготові і надалі. Жодної доби березня донині не сталося, щоб менше ста шахедів/гераней шниряло небом України. Були й будуть доби й по 400-500, як от сьогодні. Більше того, зовсім тихо у небі було на пальцях однієї руки протягом всієї зими 25-26 рр.

А насправді, чого ж вони, дрони рф, долітають до Львова?

Пане мер серцю милого міста Лева! Перепрошую, але отой ваш вечірній докір чи рекламацію покупця «маю дуже багато питань до усіх, будемо мати розмову з військовими, щодня купуємо…» припиніть, зробіть ласку.

15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%. Такого навіть розміру ральцю у мерії не існує, от без жартів- не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями Воінів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують. Хоча звісно, є над чим працювати.

Не мені Вам поради давати. Але й не Вам дорікати тих, хто збиває денно і нощно.

Бережіть людей, менше лясів. А ми працюватимемо у небі”, – написав Мадяр (Бровді).

На вечір вівторка наслідки дронової атаки на Львів були такими:

У лікарнях міста — 26 постраждалих.



Пошкоджено будинок на площі Соборній, 3 — це пам’ятка архітектури національного значення. Постраждали 17 квартир. На вул. Бандери пошкоджено 4 будинки — вибито 23 вікна. 6 квартир потребують відселення. 4 сімʼї вже тимчасово поселили в готелі.

Пошкоджено 19 багатоквартирних будинків. Вибито понад 1300 вікон.

Найбільше постраждав будинок на проспекті Червоної Калини, 103 — два влучання. Це 4 підʼїзди, 136 квартир, понад 350 мешканців. У будинку наразі немає газу та електропостачання.

Пошкоджено комунальний транспорт: вибито 30 вікон, 2 лобових, вирвано 5 люків. Попередні збитки — близько 650 тисяч гривень. Стан електроніки ще з’ясовують.