Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 290 960 (+1 220) осіб
танків – 11 806 (+6) од.
бойових броньованих машин – 24 274 (+3) од.
артилерійських систем – 38 746 (+51) од.
РСЗВ – 1 696 (+0) од.
засоби ППО – 1 336 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+0) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 196 351 (+2 459) од.
крилаті ракети – 4 491 (+23) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 85 151 (+196) од.
спеціальна техніка – 4 098 (+0) од.
Дані уточнюються.