Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, в Угорщині одному із українців, захоплених з броньовиками Ощадбанку, робили проти його волі “ін’єкцію правди”, – Guardian.

Геннадій Кузнєцов — член інкасаторської бригади «Ощадбанку», яку затримували в Угорщині, — розповів про жорстоке поводження з боку угорських спецслужб.

Про це він сказав під час пресконференції 24 березня, передає Громадське.

За його словами, день затримання починався як «звичайний робочий день команди інкасаторів на міжнародних перевезеннях». Вантаж був замитнений фахівцями Митної служби Австрії, рух територією Угорщини мав бути виключно транзитом, без зупинок і змін маршруту. Угорські митники на КПП «Захонь» були завчасно повідомлені.

Але на окружній дорозі міста Будапешт перед інкасаторами раптом стала поліційна машина, включила червоний проблисковий маячок і показала команду рухатись за ними. Після надання необхідних документів, за словами Кузнєцова, почалося силове захоплення.

«Наші два авто були заблоковані броньовиками Антитерористичного підрозділу — всі види озброєння, мигалки. Оцінюючи обстановку, я дав команду інкасаторам на вихід з машини. Після виходу відбулося жорстке силове затримання. Одразу надягли кайданки, кому — мішки, кому — балаклави на голову. Жодних процесуальних дій при затриманні не відбувалося. Єдине питання, яке поставили: „Де ваша зброя?“ „Нема зброї“ — і все», — розповів інкасатор.

За словами Кузнєцова, інкасаторів розмістили в окремих авто і повезли до Антитерористичного центру, де понад добу їх допитували. Більше ніж 28 годин українці були у кайданках. На прохання надати консульську підтримку і, відповідно, адвокатські послуги угорці відповідали, що консул «відмовився і не прибуде», а адвокатів вони знайти не можуть.

Як розповів інкасатор, до нього на допит прийшли представники, як вони назвалися, слідчих органів митної служби Угорщини й заявили, що буде відбуватися допит свідка.

«На моє питання, який може бути свідок у кайданках і балаклаві, сказали: „Це не наша компетенція“», — сказав Кузнєцов.

Він заявив, що після його відмови брати участь у цих «слідчих діях» до нього застосували примусовий захід медичного впливу — ввели незрозумілу ін’єкцію. Після цього Кузнєцова повели на допит, де чоловікові стало зле. Тоді його повезли до лікарні, де поставили ще крапельницю.

Кузнєцов розповів, що йому пояснили ці маніпуляції забором крові на аналіз. Судово-медична експертиза підтвердила «наявність певних речовин» у нього, але інкасатор зазначив, що не може розголошувати більш детальну інформацію, оскільки робота українських слідчих триває.

«Згідно з отриманою інформацією, до [інших] інкасаторів застосувалися приблизно такі самі заходи, тобто морально-психологічний тиск, били. Що конкретно хотіли від команди — взагалі незрозуміло. Тому що, якщо в них були питання щодо правомірності вантажу, відповідь на це — 5 хвилин роботи. Вантаж був замитнений згідно з європейськими правилами й був у базі даних митних служб, при мені були оригінали документів», — сказав Кузнєцов.

За його словами, його вивозили на кордон два рази. Спочатку вивезли з лікарняної палати в авто швидкої допомоги.

«Довезли до паркану, а через 20 хвилин вернули назад, сказавши: „Україна від вас відмовляється, Геннадію Івановичу, так що ми з вами продовжимо працювати далі“. Через приблизно 40 хвилин був другий виїзд, і тоді вже доставили до кордону», — розповів інкасатор.

Він зазначив, що на кордоні процедури «відбувалися виключно формально», перекладачі говорили російською, а на зауваження ніхто не реагував.

«Робили якісь документи, нам не зрозумілі. З урахуванням того, що інкасатори були в кайданках, ці документи просто вкладали їм в кишеню і потім вже повели на територію України», — сказав він.