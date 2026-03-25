Сполучені Штати передали Ірану детальний план завершення війни на Близькому Сході. Це відображає прагнення адміністрації Трампа знайти вихід з конфлікту, який має суттєві економічні наслідки. План розкриває The New York Times з посиланням на два джерела, передає Zn.ua.

Вашингтон передав Тегерану пропозицію, що складається з 15 пунктів, через посередників, зокрема Пакистан.

Наразі незрозуміло, наскільки широко цей план був поширений серед іранських посадовців і чи готовий Іран прийняти його як основу для переговорів.

Також невідомо, чи підтримує цю пропозицію Ізраїль, який разом зі США веде бомбардування Ірану.

Посадовці, які говорили на умовах анонімності, поділилися деякими його загальними напрямками, заявивши, що він стосується програм Ірану щодо балістичних ракет та ядерної програми.

Водночас видання The Times of Israel опублікувало більшість пунктів цього плану.

Ключові вимоги США до Ірану наступні:

Іран повинен ліквідувати свій існуючий ядерний потенціал.

Іран повинен зобов’язатися ніколи не прагнути до ядерної зброї.

На території країни не здійснюватиметься збагачення урану.

Іран має найближчим часом передати Міжнародному агентству з атомної енергії свої запаси, що складаються з близько 450 кілограмів урану, збагаченого до 60%.

Графік передачі буде узгоджено пізніше.

Ядерні об’єкти в Натанзі, Ісфахані та Фордо мають бути демонтовані.

МАГАТЕ має бути надано повний доступ, прозорість та контроль на території Ірану.

Іран має відмовитися від своєї «парадигми» регіонального посередництва.

Він має відмовитися від підтримки проксі-сил у регіоні.

Ормузька протока повинна залишатися відкритою та функціонувати як вільний морський коридор.

Іранська ракетна програма повинна бути обмежена як за дальністю, так і за кількістю.

Конкретні порогові значення будуть визначені на подальшому етапі.

Будь-яке майбутнє використання ракет буде обмежене самообороною.

У свою чергу, Ірану пропонують:

повне скасування санкцій, накладених міжнародною спільнотою.

допомогу США в розвитку його цивільної ядерної програми, включаючи виробництво електроенергії на атомній електростанції в Бушері.

скасування так званого механізма повернення до попереднього стану, який дозволяє автоматично поновити санкції, якщо Іран не дотримається домовленостей.

Окремо обговорюється можливість 30-денного перемир’я, під час якого сторони мали б узгодити остаточну угоду.

За даними Haaretz daily, США дали Ісламській Республіці добу на відповідь.

Водночас повідомляється, що Тегеран заявив, що не зможе дотриматися терміну, оскільки керівники режиму мають великі труднощі зі спілкуванням або зустрічами через страх бути ліквідованими.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що переговори з Іраном тривають:

«Ми зараз ведемо переговори… Ми спілкуємося з правильними людьми», — заявив він, додавши, що Іран «дуже хоче укласти угоду».

За словами Трампа, до переговорного процесу залучені його радники Джаред Кушнер і Стів Віткофф, а також держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс.

Попри активізацію дипломатії, військова фаза конфлікту не припиняється.

США та Ізраїль продовжують удари по іранських військових і ядерних об’єктах, тоді як Іран відповідає ракетними атаками по Ізраїлю та країнах регіону.

Крім того, Пентагон, за даними джерел, може перекинути на Близький Схід додаткові сили, зокрема підрозділи 82-ї повітряно-десантної дивізії.