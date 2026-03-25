У Німеччині затримали громадянина України та громадянку Румунії за підозрою у шпигунстві на користь Російської Федерації. Про це стало відомо з повідомлень прокуратури Німеччини та інформації журналу Spiegel, пише Кореспондент.

Затриманими виявилися 43-річний Сергій Н., уродженець Харкова, якого затримали в Іспанії, та 45-річна Алла С., затримана безпосередньо в Німеччині.

Слідство встановило, що Сергій з грудня 2025 року здійснював стеження за німецьким підприємцем, який займався постачанням дронів-камікадзе та комплектуючих для БпЛА до України. Він ретельно досліджував діяльність компанії через мережу Інтернет і записував на відео робоче місце потерпілого. Після переїзду Сергія до Іспанії його роботу, як свідчать дані слідства, нібито продовжила Алла С. У березні 2026 року жінка відвідала адресу проживання підприємця, фотографуючи його будинок приховано на мобільний телефон.

За даними прокуратури, зібрана інформація могла використовуватися для організації “наступних дій проти цілі”, серед яких розглядалася ймовірність фізичного нападу або навіть вбивство.

25 березня німецький суд має визначити запобіжний захід для Алли С., тоді як справа Сергія Н. буде розглянута після його екстрадиції з Іспанії.