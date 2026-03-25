Міністерство закордонних справ Ірану заявило про нові правила проходу через Ормузьку протоку, обмеживши доступ для суден і посиливши контроль над ключовим маршрутом світової торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Financial Times.

Іран повідомив країни-члени Міжнародної морської організації про те, що “не ворожі судна” можуть перетинати Ормузьку протоку тільки “в координації з іранською владою”.

У Тегерані наголосили, що “вжито необхідних і пропорційних заходів, щоб запобігти використанню агресорами… Ормузької протоки”.

Фактично з кінця лютого рух через цей стратегічний маршрут обмежено, а доступ отримали лише окремі судна.

До початку конфлікту через протоку проходило близько п’ятої частини світової нафти та значний обсяг вантажних перевезень.

Зараз, за даними джерел, у Перській затоці скупчилися тисячі суден, які уникають проходу через ризики.

Ширина протоки в найвужчому місці становить близько 21 морської милі, що робить її критично важливою точкою світової логістики.

Окремим суднам все ж таки дозволяють прохід, однак, за оцінками аналітиків, маршрут проходить через іранські води, що дає змогу перевіряти їх перед транзитом.

Також з’явилися дані, що за безпечний прохід окремі кораблі могли платити значні суми.

Судна, пов’язані зі США та Ізраїлем, за заявою Тегерана, не підпадають під умови “мирного проходу”.

Іран не демонструє готовності послаблювати контроль над протокою. Ба більше, у парламенті обговорюють можливе посилення правил судноплавства.

“Іран завжди проводив політику міжнародного співробітництва…”, – заявив депутат Мансур Алімардані, додавши, що обмеження пов’язані з санкційним тиском і спробою змінити фінансові розрахунки в міжнародній торгівлі.