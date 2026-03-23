Рада Безпеки ООН збереться в понеділок на запит української делегації для обговорення російського ракетного терору проти нашої країни.

Засідання вестиме заступник державного секретаря США Крістофер Ландау, оскільки Сполучені Штати головують в Радбезі у березні.

Від секретаріату Організації Об’єднаних Націй доповідатимуть заступниця генсека з політичних питань Розмарі Дікарло та представник Управління ООН з координації гуманітарних питань.

Засідання розпочнеться о 15:00 за східноамериканським часом (21:00 за Києвом).

Як повідомляло Інше ТВ, Цього тижня росія атакувала Україну майже 1550 ударними дронами, понад 1260 КАБами та двома ракетами – Зеленський (ВІДЕО)