Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати роблять дуже важливу роботу в Ірані і що вони продовжують надавати допомогу Україні, передаючи розвіддані, а також зброю через європейців.

Це він сказав в інтерв’ю для CBS News.

–Ми бачили, що Іран випустив дві ракети по Дієго-Гарсії. Це той острів в Індійському океані, де розташована спільна база США та Великої Британії. Це було за 4000 кілометрів від іранської території, далі, куди Іран коли-небудь діставав. Ізраїль стверджує, що це були міжконтинентальні балістичні ракети, які могли б вразити Берлін, Париж і Рим. Чи поділяє НАТО цю оцінку Ізраїлю?

– Наразі ми не можемо цього підтвердити, тому ми вивчаємо це питання. Але якщо це правда, це ще одне свідчення того, що те, що робить тут президент Трамп – позбавлення Ірану можливості розпочати розгортання балістичних ракет, позбавлення ядерного потенціалу, є вирішальним. Якби Іран мав ядерний потенціал, включаючи ракетний потенціал, це було б прямою загрозою, екзистенційною загрозою для Ізраїлю, регіону, Європи, стабільності у світі.

Тож, щоб було зрозуміло в цю хвилину, чи вважаєте ви, що Іран може бомбардувати Берлін, Париж і Рим? Чи всі вони знаходяться в межах прямої загрози?

– Що ми знаємо напевно, так це те, що вони дуже близькі до того, щоб мати такий потенціал, чи то у випадку з британською базою Дієго Гарсія, ми все ще оцінюємо. Але якщо це правда, це означає, що вони вже мають цей потенціал. Якщо це неправда, ми знаємо, що вони дуже близькі до того, щоб мати цей потенціал.

Президент США заявив, що він дуже розчарований НАТО та європейським союзникам. Він назвав НАТО, цитую, паперовим тигром без США. Він сказав, що вони скаржаться на високі ціни на нафту, коли їх змушують платити, але вони не хочуть допомагати відкривати Ормузьку протоку. Легко їм, боягузам. Ми пам’ятатимемо.

-Цього тижня я мав кілька розмов з президентом, і гарна новина полягає в тому, що, послухайте, США тижнями планували операцію «Епічна лють», і з міркувань безпеки вони не могли поділитися з європейськими союзниками та союзниками по всьому світу, а також з країнами-партнерами тим, що вони роблять, бо це поставило б під загрозу ефект першої атаки…

Тож цілком логічно, що європейським країнам знадобилося кілька тижнів, щоб зібратися разом. Але на даний момент гарна новина полягає в тому, що з четверга 22 країни, більшість з яких є членами НАТО, а також Японія, Корея, Австралія, Нова Зеландія, Бахрейн, ОАЕ, зібралися разом, щоб відповісти на три питання: що нам потрібно? Коли нам це потрібно? І де нам це потрібно? Ці три питання зараз опрацьовуються, щоб відповісти на заклик президента, щоб забезпечити вільне плавання через Ормузьку протоку.

–Щоб було зрозуміло, президент сказав, що для цієї війни знадобиться від чотирьох до шести тижнів, що означає, що бойові дії будуть завершені на початку квітня. Але потім він також надсилає війська. Він також, можливо, просить у Конгресу більше грошей. Що таке частина «коли»? Коли він вам сказав, що вам знадобиться ваша підтримка з боку цих європейських країн, тому що, з джерел, з якими я спілкуюся, вони не бажають надсилати війська під час бойових дій.

-Зрозуміло, що я не можу в програмі, яка транслюється по всьому світу, і у вас багато глядачів, обговорювати з вами те, що обговорюється таємно. І справді, одне з ключових питань — це не лише питання «що» і «де», але й питання «коли». І саме тому військові планувальники зараз працюють разом, щоб переконатися, що ми готові, щоб переконатися, що Ормузька протока, що ми забезпечимо там вільне судноплавство, що має вирішальне значення для світової економіки.

Однак Трамп сказав: “Я вважаю, що НАТО робить дуже дурну помилку. І я давно це казав, знаєте, мені цікаво, чи буде НАТО колись поруч з нами. Тож це було велике випробування, бо вони нам не потрібні, але вони мали б бути поруч”. Президент Трамп продовжує представляти це як щось на кшталт «послуга за послугу», і він також згадував Україну в тому ж контексті, кажучи: «Я допомагаю Європі з Україною. Чому вони мені не допомагають? Ви хвилюєтеся, що це зашкодить цілям НАТО в інших місцях?»

– Я знаю, що ми завжди об’єднуємося. Саме під керівництвом президента Трампа ми провели надзвичайно успішний саміт у Гаазі, де ми домовилися витрачати 5% нашого ВВП на оборону, і таким чином зрівняли свої витрати вперше з часів Ейзенхауера. Отже, це досить давно – давно в історії – зрівнювання витрат європейців і американців не лише тому, що справедливо, щоб ми всі витрачали однаково, і це було бажанням Трампа 45-го президента, а тепер Трамп 47-й досяг цього, але й тому, що нам це потрібно, через російську загрозу та наших інших супротивників. Потім, щодо України, знову ж таки, США забезпечують критично важливу розвідувальну підтримку та постачання зброї, співпрацюють з європейцями, щоб забезпечити боротьбу України проти росіян, гарантуючи, що вони мають те, що їм потрібно. А тепер з Іраном я абсолютно переконана, і я розумію розчарування президента, що це потребує певного часу, але знову ж таки, я також прошу розуміння, тому що країни повинні були готуватися до цього, не знаючи і не без підстав про початковий напад на Іран, але тепер об’єднуються, щоб переконатися, що ми можемо забезпечити безпеку Ормузької протоки.

-Я розмовляла з деякими членами НАТО, які кажуть, що це оборонний, а не наступальний альянс. Ми не підписувалися, щоб робити те, що просить нас Трамп. Але щодо питання Росії, яке ви щойно озвучили, президент Європейської Ради сказав, що рішення США скасувати санкції на експорт російської нафти викликає велике занепокоєння, оскільки воно впливає на європейську безпеку. Це частина того, що робить президент Трамп, щоб спробувати зупинити різке зростання цін на нафту тут, вдома. Міністр фінансів каже, що це означає, що близько 2 мільярдів доларів зараз надходять до Росії, президент Зеленський каже, що це скоріше 10 мільярдів. Хіба це не вигідно Володимиру Путіну?

-Ну, це те, що президент повинен збалансувати всі ці різні інтереси. Я знаю, що він зі своєю командою, з Джаредом Кушнером, Стівом Віткоффом та Марко Рубіо. Вони постійно працюють з українцями, щоб максимально тиснути на росіян, щоб вони досягли угоди. Я знаю…

– Це не максимальний тиск.

-Я півтори години розмовляв з президентом Зеленським у Лондоні. Він хоче укласти угоду, і ми повинні переконатися, що ми також донесемо це до росіян, щоб переконатися, що вони готові. Президент чинить цей тиск разом з європейцями. Але знову ж таки, він має збалансувати всі ці різні інтереси. Тож я не збираюся коментувати кожен елемент того, що тут відбувається, але його зусилля щодо успішного завершення війни в Україні мають вирішальне значення. Він був єдиним, хто зміг розірвати мертвий замок з Путіним, коли здійснив перший телефонний дзвінок у лютому минулого року, і він послідовно, разом зі своєю командою, робив усе необхідне, щоб чинити цей тиск. Звичайно, на українців, і вони хочуть бути гравцями в цій справі. Вони це показують. Вони хочуть припинити війну. І також з росіянами.