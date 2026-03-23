В Україні розглядають оновлення правил виходу на пенсію, які можуть змінити умови для частини громадян уже в найближчі роки. Ініціатива стосується насамперед вимог до страхового стажу та можливих механізмів його «докупівлі» для тих, хто не встигає накопичити необхідний обсяг.

За попередніми пропозиціями, мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію може зрости, а система добровільних внесків — розширитися. Це дозволить людям із переривчастою трудовою історією або тривалими періодами без офіційного працевлаштування забезпечити собі право на пенсію без затримок.

У профільних відомствах пояснюють, що зміни необхідні через демографічні тенденції та зростання навантаження на солідарну систему. Водночас уряд обіцяє передбачити перехідний період, щоб уникнути різких стрибків у правилах і не створювати додаткового тиску на громадян передпенсійного віку.

Оновлення може торкнутися передусім тих, хто планує виходити на пенсію у найближчі 5–7 років, а також людей, які працювали неофіційно або мали тривалі перерви у стажі.

