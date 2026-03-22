За минулий тиждень Росія випустила по Україні майже 1550 ударних дронів, понад 1260 керованих авіаційних авіабомб, були також дві ракети. За цей самий тиждень через полегшення санкцій Росія збільшила обсяги продажу сирої нафти для заробітку на свою війну.

Про це йдеться в сьогоднішньому повідомленні Президента України Володимира Зеленського до відео наслідків російських атак, передає Інше ТВ.

«Прибутки дають Росії відчуття безкарності та можливості продовжувати війну. Тому тиск має продовжуватися, а санкції – працювати. Тіньовий флот Росії не повинен почуватися в безпеці у європейських водах чи будь-яких інших. Танкери, які працюють на бюджет війни, можна й потрібно зупиняти та блокувати, а не лише відпускати. Я дякую кожному лідеру, який приймає відповідні рішення. Саме це наближає достойний мир», – також мовиться в коментарі очільника української держави.

