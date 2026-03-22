Валерій Залужний – як посол і як колишній Головком – опублікував колонку у The Telegraph про війну на Близькому Сході.

– Як посол України у Великій Британії, я кажу, що неможливо передбачити, коли закінчиться ця війна. Було очевидно, що якщо російсько-українську війну не вдасться зупинити глобальним рішенням, ми станемо свідками та учасниками нового великого протистояння.

Саме наша війна призвела спочатку до неможливості вирішувати конфлікти дипломатичним шляхом, а згодом до руйнування міжнародного права, як де-юре, так і де-факто.

Порушений баланс в одній частині світу породжує бажання та необхідність зруйнувати баланс в іншому місці, і так далі до глобальної війни, або доки кількість локальних конфліктів за інтенсивністю та наслідками не наблизиться до Третьої світової війни.

У 2022 році Росія очікувала перемогти Україну за лічені дні чи навіть години. Більшість світу сприймала перемогу Росії як неминучу, хоч і трагічну.

Однак щось пішло не за очікуваннями, а за суворою правдою, яка могла все змінити. Український народ сам скористався шансом і прийняв глобальне рішення. І ми досі боремося.

Увага світу зараз зосереджена на ескалації на Близькому Сході. Швидкість минулих війн у цьому регіоні породила багато фантазій. Але я змушений усіх розчарувати. Сьогодні неможливо передбачити та спрогнозувати хід і варіанти завершення цієї війни.

Масштабні зміни, що відбулися на полях битв російсько-української війни, змінили парадигму ведення війни. Як наслідок, вони змінили саму суть бойових можливостей тих, хто хотів би їх випробувати.

Сьогодні, відносно дешевим способом будь-яка країна може мати бойові можливості, які повністю перевершують її економічну чи демографічну ситуацію, якщо на це є бажання та політична воля.

Згідно з традиційними підручниками, війна в Ірані повинна мати лише дві стратегії. Це стратегія поразки та стратегія виснаження.

З першою стратегією все зрозуміло, як і з «Києвом за три дні». Ймовірно, хтось подумав, що це можливо і в Ірані.

Але якщо сторона, що захищається, перейде до стратегії виснаження, то сторона, що атакує, однозначно матиме великі проблеми.

Тому що дешеві та високоефективні технології не тільки знищать нафтову промисловість, але й зруйнують економіку кожного, хто спробує випробувати досвід України на Близькому Сході.

Ще одне можна передбачити, якщо в Ірані буде наземна операція. Дуже небезпечно, якщо одна зі сторін спробує перевірити, як працює “кілл-зона” (зона вбивства, – ІншеТВ) в пустельній місцевості. Це буде катастрофою.

Найголовніше в технології «кілл-зони» полягає в тому, що перебування живих людей у ​​цій зоні не тільки не має сенсу, але й неможливо, оскільки ця територія повністю контролюється безпілотниками, які полюють на людей і машини.

Буде великою помилкою, якщо хтось спробує перетворити солдата на машину та ступить на землю в зоні вбивства.

Тож, якщо ви чуєте, що це чергова війна – війна між головними світовими державами за вплив і владу – ретельно подумайте, чи всі фізично готові боротися за це.

Безумовно, що щонайменше три країни вже готові до цього, включаючи Іран. Росія постійно використовує іранські технології у своїй війні проти України.

Третя країна – це Україна. Це єдиний позитив у цій небезпечній для нас ситуації. Що ж до решти, то війна – це найжахливіше, що вигадало людство.