Українська служба Радіо Свобода отримала від воєнної розвідки ГУР десятки годин записів радіоперехоплень сеансів зв’язку між різними командирами, пунктами управління та офіцерами росіян. У них охоплюється період початку повномасштабного вторгнення РФ та бойові дії на північно-західній Київщині

Найцікавіше з отриманих аудіоданих журналісти РС проілюстрували фото та відео власних репортажів тих днів, а також зйомками від очевидців й опублікували ввечері у суботу, 21 березня 2026 року, в вигляді 23-хвилинного узагальнюючого відео під назвою “Таємні радіопереговори армії РФ під Києвом”. На це звернуло увагу Еспресо.

У відео основна увага приділена подіям біля Макарова та прилеглим до нього селам. Також згадуються Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель, Чорнобиль.

У чому важливість цих записів радіоперехоплень: особи катів та причини втечі ворога з-під Києва

Передусім є нові факти щодо відповідальних за вчинення воєнних злочинів. Зокрема, вперше публікується запис наказу російського командира з позивним “Звено” щодо розправи над цивільними мешканцями села Андріївка, що поблизу Макарова.

Завдяки документації, виявленій фахівцями ГУР під час відступу російських військ з Київщини, встановлено, що під позивним “Звено” крився відомий по різанині у Бучі полковник (тоді ще підполковник) Азатбек Асанбекович Омурбеков (він же “Бучанський м’ясник”). Після взяття Бучі та Бородянки він зі своїми штурмовиками рухався далі — на містечко Макарів, аби завершити спробу оточення Києва із заходу. Проте, взяти Макарів йому не вдалося, тож для постійних обстрілів міста й проведення інших операцій на даному напрямку “Звено” отаборився в Андріївці, облаштувавши свій штаб у підвалі тамтешньої школи.

За безчинства у передмісті Києва російський диктатор Путін згодом нагородив Омурбекова званням “героя Росії”.

Також оприлюднені радіоперехоплення фіксують системні проблеми у тих, хто збирався брати “Київ за три дні”, станом на березень 2022 року: friendly fire по своїх, неправильні артилерійські розрахунки, низька дисципліна, апатія, нестача харчів та пального, мародерство, і, зрештою, серйозні втрати від захисників України, що й змусили загарбників поспішно відступати назад до Білорусі. Докази тієї поспішності також наводяться у відео.

Омурбеков ще 25 березня — тобто за 4 дні до заявленого росіянами на перемовинах у Стамбулі “жесту доброї волі” (29 березня 2022 року) — віддає перший наказ про відступ. З передових позицій біля Макарова один з підрозділів відводиться до Бородянки. Туди ж він і сам відступатиме зі своїм штабом. Назви населених пунктів у перемовинах росіяни теж кодували, бо розуміли що їх слухають. Одначе, таблицю-дешифратор також вдалося отримати ГУР.

“Ці радіоперехеплення… Це ще одне підтвердження, що вихід військ РФ з-під Києва був викликаний військовою поразкою російської армії на полі бою та не був “жестом доброї волі”, як про це казали в Кремлі”, – підсумували журналісти Радіо Свобода.