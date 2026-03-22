Державний секретар США Марко Рубіо відреагував на смерть почесного патріарха Київського патріархату Православної церкви України (ПЦУ) Філарета.

У своїй заяві він висловив співчуття українському народу.

“Ми сумуємо з приводу смерті Його Святості Патріарха Філарета і висловлюємо щирі співчуття народу України та всім віруючим української православної громади”.

Рубіо заявив, що життя Філарета, присвячене служінню, сформувало духовну ідентичність України в переломні моменти її історії.

“Його спадщина житиме в силі релігійного та національного життя України. Нехай спочиває з миром”, – йдеться у заяві держсекретаря США.

