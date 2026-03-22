Як повідомлялося, Трамп висунув ультиматум Ірану – або він відкриває Ормузьку протоку протягом 48 годин, або він почне знищувати електростанції країни. Ось що відповіли в Ірані.

“Якщо інфраструктура паливно-енергетичного комплексу Ірану буде атакована, Тегеран уразить усі об’єкти енергетичної та інформаційної інфраструктури, що належать США в регіоні”, — Центральний штаб іранського військового командування «Хатам аль-Анбія» відреагував на заяву Трампа про знищення електростанцій у разі нерозблокування Іраном Ормузької протоки, передає агентство IRIB”.

Про що йдеться? Можна припустити, що це про дата-центри в регіоні Перської затоки (ОАЕ, Бахрейн), які є ключовими вузлами цифрової інфраструктури, що обслуговують банківські та хмарні сервіси, зокрема об’єкти Amazon Web Services (AWS). В Об’єднаних Арабських Еміратах, зокрема, розміщений хаб для Microsoft та Amazon.

Крім того, у цьому регіоні прокладені підводні інтернет-кабелі, через які проходить значна частина трафіку між Європою, Азією та Африкою. Так, через Червоне море проходять 17 підводних кабелів. Вони забезпечують основну частину обміну даними між трьома континентами. Додаткові кабелі проходять і через Ормузьку протоку, обслуговуючи країни Перської затоки.

Головний ризик полягає в тому, що у разі пошкодження кабелів їхній ремонт буде різко ускладнений. Видання зазначає, що спеціалізовані кабельні судна не можуть безпечно працювати в цих водах, доки там тривають бойові дії.