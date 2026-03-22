Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував президента Кароля Навроцького за плани відвідати Будапешт та підтримати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на парламентських виборах, пише Iнтерфакс.

“Президент @NawrockiKn буде в понеділок у Будапешті, щоб підтримати Віктора Орбана у виборчій кампанії. Тієї самої людини, яка блокує 20-й пакет санкцій проти Росії та повернення 2 мільярдів злотих за обладнання, передане Україні польською армією”, – написав він.

Сікорський зазначив, що “у кампанії, в якій Орбан погрожує нібито вторгненням в Україну, за підтримки спеціальної команди ГРУ. У компанії таких поплічників Путіна, як Маттео Сальвіні та Марін Ле Пен”.

“Пане президенте, будь ласка, розслідуйте, чому націоналізм та злодійство Орбана призвели до того, що Угорщина стала найбіднішою країною Європейського Союзу. Це те, чого ви бажаєте Польщі?”, – пише Сікорський.