Розпочалася 1488-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Сили оборони відбивають спроби окупантів покращити своє становище та просуватися вглиб території України, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці на різних ділянках фронту.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08:00 22.03.2026, передає Інше ТВ.

Вчора противник завдав 79 авіаційних ударів, скинувши 265 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8379 дронів–камікадзе та здійснив 3587 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 73 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів на Дніпропетровщині: Великомихайлівка, Іванівка, Підгаврилівка, Покровське; а також Терсянка, Нове Поле, Самійлівка, Гуляйпільське, Рівне, Воздвижівка, Заливне, Копані, Широке, Чарівне, Верхня Терса, Веселянка, Покровське, Оріхове у Запорізькій області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразила шість районів зосередження живої сили та техніки, один пункт управління БпЛА противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби противник здійснив 124 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 14 – із застосуванням РСЗВ. Завдав два авіаудари із застосуванням семи КАБ. Протягом доби зафіксовано шість боєзіткнень.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог вісім разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Стариця, Охрімівка та Синельникове.

На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів атакував в бік населених пунктів Петропавлівка, Курилівка, Піщане, Глушківка.

На Лиманському напрямку противник атакував п’ять разів, намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районі Середнього та у бік населених пунктів Лиман, Ставки й Діброва.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед в районах Платонівки, Закітного та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку противник один раз намагався покращити своє положення в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Яблунівка, Софіївка, Плещіївка, Русин Яр та в напрямку Степанівки, Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік населених пунктів Нове Шахове, Кучерів Яр, Білицьке, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів у районах Тернового, Злагоди та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак окупантів у бік населених пунктів Залізничне, Варварівка, Староукраїнка, Оленокостянтинівка, Зелене, Чарівне, Мирне.

На Оріхівському напрямку наші захисники успішно відбили одну ворожу атаку в напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну невдалу атаку в бік наших оборонців.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

