Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.03.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 287 880 (+940) осіб
танків – 11 793 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 263 (+1) од.
артилерійських систем – 38 638 (+30) од.
РСЗВ – 1 694 (+3) од.
засоби ППО – 1 336 (+3) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 350 (+1) од.
БПЛА оперативно–тактичного рівня – 190 870 (+1 885) од.
крилаті ракети – 4 468 (+0) од.
кораблі / катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 84 639 (+121) од.
спеціальна техніка – 4 098 (+2) од.
Дані уточнюються.