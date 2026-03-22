Спеціальний представник президента США Стів Віткофф прокоментував українсько-американські переговори, що відбулися в суботу у Флориді. Про це повідомляє УНН.

За словами дипломата, до складу американської делегації, крім нього, входили радник президента США Джаред Кушнер, старший радник Білого дому Джош Грюнбаум та старший радник Державного департаменту з питань політики Кріс Карран.

Делегації США та України провели конструктивні зустрічі в рамках поточних посередницьких зусиль, обговорення яких було зосереджено на звуженні та вирішенні питань, що залишилися, для наближення до всеохоплюючої мирної угоди – розповів Віткофф.

Він також привітав “продовження співпраці з розв’язання невирішених питань”, та подякував Дональду Трампу “за його постійне лідерство у просуванні зусиль”.