Українські підприємства мають до наступної зими наростити рівень забезпечення себе електроенергією власної генерації. Про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, повідомляє УНН.

Вона розповіла про старт робіт з підготовки енергосистеми і ЖКГ до наступної зими у рамках плану стійкості Одещини.

Для автономності роботи критичної інфраструктури очікуємо мати 4 ГВт розподіленої генерації по країні до початку наступного опалювального сезону. У цій роботі для нас важлива участь приватного сектору – сказала Свириденко.

За її словами, уряд створює стимули для бізнесу долучатися до розбудови власних потужностей: зокрема, продовжують діяти кредити під 0% на енергообладнання до 10 млн грн до 3 років, вже видано 150 кредитів на 227 млн грн. Також діють кредити 5-7-9% на купівлю і монтаж установок з генерації та зберігання енергії до 250 млн гривень і на строк до 10 років.

“Потрібно, щоб всі українські підприємства рухались в цьому напрямку і до наступної зими наростили рівень забезпечення себе електроенергією власної генерації”, – резюмувала глава уряду.