Про обрання було офіційно оголошено сьогодні, 21 березня 2026. Новим Патріархом став глава Сумської єпархії УПЦ КП Никодим Кобзар після смерті Філарета Денисенка.

Через те, що поліція заблокувала доступ представникам УПЦ КП до Володимирського собору, процедура голосування проводилася онлайн, повідомили в церкві.

На проголошенні “Акту про обрання Патріарха Київського і всієї Руси-України” Никодим заявив, що виконав заповіт Філарета та зберіг існування Київського патріархату, та запросив усіх бажаючих доєднуватись до них.

Після цього новий Патріарх опублікував

Спільну заяву Архієреїв Української Православної Церкви Київського Патріархату до всієї повноти українського та світового Православ’я

“Сьогодні український побожний народ своєю кров’ю виборює свою незалежність, бо є вільним за духом спадкоємцем славного козацького роду. Свобода для кожного громадянина є невід’ємною частиною його національного коду, його життя, культури, ідентичності та духовного буття.

А відтак Україну можна порівняти з людиною: її землі та кордони — це тіло, а Церква — її душа. Неможливо відстояти свободу, маючи поневолену душу. На жаль, саме сьогодні душа України — її Церква — є поневоленою та гнаною на своїй рідній землі. Українська Православна Церква Київського Патріархату переживає тяжкі випробування, розділення і тиску, що ставлять під сумнів справжню духовну свободу.

На жаль, учора, 20 березня 2026 року, увесь світ дізнався трагічну звістку — про відхід у вічність Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату — нашого духовного батька, який усе своє життя присвятив служінню Богові та Українській Церкві.

Всупереч відкрито висловленій волі Святійшого Патріарха, яку він зазначив у своєму духовному заповіті, керівництво ПЦУ силовим методом, безбожно, забрало тіло Святійшого Патріарха Філарета з лікарні та перевезло його до Михайлівського собору для відспівування. Коли ж ми, архієреї УПЦ КП, вирішили заочно відспівати Патріарха Філарета та провести засідання Архієрейського собору за для обрання нового Патріарха у Свято-Володимирівському Патріаршому кафедральному соборі м. Києва, нас попросили залишити собор і почали погрожувати викликом поліції, арештами та застосуванням силових заходів до архієреїв.

Ці події свідчать про глибоку кризу церковного життя та про порушення елементарних принципів християнської любові, поваги до волі спочилого Патріарха і канонічного порядку.

Тому ми, архієреї незалежної Української Православної Церкви Київського Патріархату, відстоюючи цінності українського Православ’я та українського народу, офіційно заявляємо:

1. Ми залишаємося вірними вільному українському народові та зберігаємо Українську Православну Церкву Київського Патріархату як незалежну духовну інституцію, без наміру входження до будь-яких інших церковних структур.

2. Ми, архієреї УПЦ КП, не визнаємо жодного документа чи заповіту, який можливо буде опубліковано керівництвом ПЦУ після поховання Святійшого Патріарха Філарета, а також документів чи заповітів, підписаних таємно, окрім духовного заповіту Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, який був публічно складений у Володимирівському кафедральному Патріаршому соборі м. Києва 19.10.2025 року в присутності єпископів УПЦ КП та офіційно опублікований на сайті Патріархії УПЦ КП.

3. Ми продовжуємо справу нашого духовного Батька — Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета — у створенні та утвердженні по-справжньому незалежної помісної Української Церкви з Патріаршим устроєм і свято виконуємо його волю, дотримуючись слова Господа і Спаса нашого Ісуса Христа:

«Господь — це Дух, а де Дух Господній, там свобода» (2 Коринтян 3:17).

«Тож стійте у свободі, якою Христос нас звільнив, і не піддавайтеся знову в ярмо рабства» (Галатів 5:1).

Від імені єпископату Української Православної Церкви Київського Патріархату

Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим,

обраний та наречений Патріархом Київським і всієї Руси-України”.

Нагадаємо, Народжений на Донбасі. Що ми знаємо, а чого ні про патріарха Філарета (ФОТО)

Нагадаємо також, о восени минулого року Предстоятель Української православної церкви (УПЦ) Київського Патріархату Філарет заборонив після своєї смерті справляти обряд відспівування ієрархам канонічної Православної церкви України (ПЦУ).

У духовному заповіті Філарет зазначив, що українська церква не має іншого шляху, крім незалежного (автокефального) об’єднання. І звернувся до православного єпископату та вірян із закликом забути міжконфесійні непорозуміння.

Зокрема, Філарет хоче, щоб усі гілки українського православ’я зібралися на новий об’єднавчий Собор для “створення справді єдиної Української Православної Церкви, незалежної від Москви і Константинополя”, з патріархом на чолі.

Але водночас він звертає увагу, що досі є обраним предстоятелем УПЦ Київського патріархату. І не є почесним патріархом ПЦУ.

“У разі моєї смерті заповідаю, щоб чин відспівування і поховання був звершений у Володимирському кафедральному патріаршому соборі Києва, архієреями УПЦ Київського Патріархату, а не ПЦУ”, – додав він.