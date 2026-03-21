У Швейцарії українські лижні акробати здобули золото на юніорському чемпіонаті світу з фристайлу. Про це повідомляє НОК України, пише УНН.

У швейцарському Айроло добігає до завершення чемпіонат світу з фристайлу. Після успішного попереднього змагального дня, де Діана Яблонська піднялася на третю сходинку п’єдесталу пошани в особистих змаганнях з лижної акробатики, українці успішно виступили у командних змаганнях!

Синьо-жовті” були представлені Діаною Яблонською, Микитою Таргонським та Романом Бондарчуком. До фіналу українці кваліфікувалися з першим результатом. Не було рівних нашим лижним акробатам і у фіналі, де розігрували нагороди – йдеться у повідомленні.

Діана та Микита виконали стрибок bFF (back Full Full) — подвійне сальто назад із двома гвинтами зі складністю 3,150. Діана, учасниця Олімпійських ігор 2026, отримала від суддів оцінку 75.60 бала — найвищу серед фіналісток — і вивела українську команду в проміжні лідери. Після стрибка Микити, який судді оцінили в 80.64 бала, наша команда продовжила втримувати лідерство. Золоту крапку поставив Роман Бондарчук, виконавши подвійне сальто назад із чотирма гвинтами — bdFdF (back-Double Full-Double Full) зі складністю 3,900 на 91.26 бала.

Підсумкові 247.50 бала дозволили українській команді впевнено перемогти у командних змаганнях з лижної акробатики!

Зазначимо, що це лише друга нагорода найвищого ґатунку в історії виступів українських спортсменів на юніорських чемпіонатах з фристайлу. у медальній скарбничці українців: 2 золоті, 3 срібні та 6 бронзових нагород.